Çevre yolu yıl sonunda trafiğe açılacak

FATİH BATTAR

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında çevre yolunda yapımı devam eden seviyeli kavşak hakkında bilgi veren Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, yolun yıl sonunda bitilerek, trafiğe açılmasını hedeflediklerini söyledi.

8 İLÇEYİ ÇORUM’A BAĞLAYACAK

İhalesi 2021 yılı sonlarına doğru yapılan Samsun-Çorum-Ankara Çevreyolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşak projesiyle birlikte 8 ilçe Çorum’a bağlanacak.

Osmancık, Kargı, Dodurga, Laçin ve Oğuzlar ile İskilip, Bayat ve Uğurludağ ilçelerinin Çorum kent merkezine bağlantısının bu kavşaktan sağlanacak ve Osmancık Caddesi’nde ciddi bir trafik rahatlaması sağlanması hedefleniyor.

4,2 km uzunluğunda bağlantı yolları, toprak tesviye, sanat yapıları, köprü ve üstyapı işlerini de kapsayan çalışmaların yapıldığı kavşağın 400 milyon liraya mal olacağı belirtildi.

15 GÜN SONRA TÜNELDE IŞIK GÖRÜNECEK

Konuşmasında Kırkdilim ile ilgili son durumu da anlatan Silov; “1553 metre uzunluğundaki T3 Tüneli'nde kazı desteği ve nihai betonu tamamlandı. 1157 metre uzunluğundaki T2 Tüneli'nde kazı desteği tamamlandı, beton imalatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 15 gün sonra da T1 Tüneli'nde kazı desteğini bitirmeyi, ışık görmeyi hedefliyoruz." dedi.

Silov, Çorum’da projesi devam eden yolların son durumunu ise şöyle anlattı;

Çorum Merzifon Ayrımı-Mecitözü Amasya Yol Ayrımı

Toplam uzunluğu 61,8 km ve BY-BSK standardındaki ihale kapsamında 2x181 m uzunluğunda 5 adet çift köprü, ve 1 adet farklı seviyeli kavşak bulunmaktadır. 2021 yılsonu itibariyle; 17,5 Km BY-BSK tamamlanmıştır. 2022 yılında; 2,5 Km BY-BSK yapılması hedeflenmiştir. 2022 yılında; 1,5 Km BY-BSK imalatı tamamlanmıştır.

Çorum-Laçin-Osmancık yolu

Toplam uzunluğu 42,6 km ve BY-SK standardındaki ihale kapsamında; 2x64 m uzunluğunda 1 adet çift köprü, 32 m uzunluğunda 2 adet tek köprü bulunmaktadır. Proje müteahhit firmanın tasviye kararı nedeniyle durdu, yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.

Zile-Alaca-Boğazkale ayrımı-Sungurlu ayrımı

Toplam uzunluğu 64,8 Km ve BY-BSK standardındaki ihale kapsamında; 2x380 m uzunluğunda 1 adet çift tüp tünel, 2x120 m uzunluğunda 1 adet çift köprü, 121 m uzunluğunda 1 adet tek köprü ve 1 adet farklı seviyeli kavşak bulunmaktadır. 2021 yılsonu itibariyle; Alaca Geçişi dahil 20,5 Km BY-SK tamamlanmıştır.

Osmancık-Merzifon yolu

Toplam uzunluğu 119,6 Km ve BY-BSK standardındaki ihale kapsamında; 2x905 m uzunluğunda 1 adet çift tüp tünel, 2x148 m uzunluğunda 2 adet çift köprü, 49 m uzunluğunda 2 adet tek köprü, 4 adet farklı seviyeli kavşak bulunmaktadır.

2021 yılsonu itibariyle; 90 Km BY-BSK, 5 Km BY-SK>BSK, 18 Km BY-BSK-ON, 2x905 m uzunluğunda 1 adet çift tüp tünel, 2x148 m uzunluğunda 2 adet çift köprü, 25 m uzunluğunda 1 adet tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak tamamlanmıştır. 2022 yılında; 0,9 Km BY-BSK-ON yapılması hedeflenmiştir.

Çorum-İskilip yolu

Yolun toplam uzunluğu 51 Km (17,4 Km BY + 33,6 Km TY) olup, BY+1A-BSK standardındadır. 2021 yılsonu itibariyle; 8,5 Km BY-BSK, 2 Km BY-SK>BSK, 20 Km TY-BSK, 1,5 Km TY-SK>BSK tamamlanmıştır. 2022 yılında; 2,1 Km BY-BSK yapılması hedeflenmiştir. 2022 yılında; 0,7 Km BY-BSK imalatı tamamlanmıştır.

İskilip-Çankırı yolu

Toplam uzunluğu 5,3 Km ve 1A-SK standardındaki ihale kapsamında; 91 m uzunluğunda 1 adet tek köprü bulunmaktadır. 2021 yılsonu itibariyle; 5 Km TY-SK tamamlanmıştır. 2022 yılında; muhtelif kesimlerde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılması hedeflenmiştir.

Kargı-Osmancık ayrımı-Saraydüzü yolu

Toplam uzunluğu 59,8 Km (9,3 Km BY + 50,5 Km TY) ve BY+TY-BSK standardındaki ihale kapsamında; 113 m uzunluğunda 2 adet çift köprü bulunmaktadır. 2021 yılsonu itibariyle; 2,6 Km BY-BSK, 50,5 Km TY-BSK, 57 m uzunluğunda 2 adet tek taraflı köprü tamamlanmıştır.

Çorum-Alaca yolu

Yolun toplam uzunluğu 58,7 Km olup, BY-BSK standardındadır. 2021 yılsonu itibariyle; 6,5 Km BY-BSK ve 38,6 Km BY-SK>BSK tamamlanmıştır.

Cemilbey-Ortaköy yolu

Yolun toplam uzunluğu 32,9 Km ve 1A-SK standardındaki ihale kapsamında; 226 m uzunluğunda 3 adet tek köprü bulunmaktadır. 24.09.2021 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. 2022 yılında; muhtelif kesimlerde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılması hedeflenmiştir.