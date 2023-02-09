CHP’den deprem bölgesine yardım tırı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemelerin bir kısmı bölgeye gönderildi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, yardım kampanyasının devam ettiğini, önümüzdeki günlerde ikinci bir tırla deprem bölgesine malzeme göndereceklerini kaydetti.

İl Başkanı Ümit Er'in koordinasyonunda parti binasında toplanan yardımlar, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, parti yöneticileri, gençlik kolları temsilcileri tarafından tasnif edildi. Yardım malzemeleri partililer tarafından tıra yüklenerek bölgeye (Adıyaman - Besni) uğurlandı.

BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN DAN TEŞEKKÜR

Malzemelerin tıra yüklenmesi sırasında CHP'lileri parti binası önünde ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, duyarlılıklarından dolayı partililere ve Çorum halkına teşekkür etti.

Malzemelerin taşınması ve yüklenmesine yardımcı olan Başkan Aşgın, İl Başkanı Ümit Er ve beraberindekilerle bir süre sohbet ederek kampanya hakkında bilgi aldı.

Aşgın, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ile birlikte CHP'li yöneticilere teşekkür ederek, “Emeğinizden, yardımlarınızdan dolayı Allah razı olsun." dedi.

KAMPANYA DEVAM EDİYOR

CHP İl Başkanı Ümit Er, yardım kampanyasının devam ettiğini, önümüzdeki günlerde ikinci tırı da bölgeye göndereceklerini bildirerek, tüm partilileri, hayırsever vatandaşları deprem bölgesine yardımcı olmaya davet etti. Ümit Er, "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Hep birlikte deprem bölgesinin yaralarını saracağız." dedi.

Gıda ve giysi yardımlarını parti binasında beklediklerinin altını çizen Ümit Er, ikinci el malzeme kabul etmediklerini de vurguladı.

Er, ihtiyaç duyulan malzemeler şöyle sıralandı: Çadır içi soba, uyku tulumu (yetişkin/çocuk), uzay battaniye, cep ısıtıcı, sentetik içlik (bebek/çocuk), eldiven, atkı, bere, çorap (bebek/çocuk/yetişkin), polar battaniye, polar ara katman, kışlık bot, kışlık mont (yetişkin/çocuk), bebek bezi, mama, biberon, hijyenik ped, ıslak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, havlu, el feneri, kalem pil, kibrit, kullanılmamış kıyafetler (yetişkin/çocuk) (Haber Merkezi)