CHP’den ‘seçmen bilgisi’ uyarısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, e-devlet üzerinden artık hanelerinizde sizle birlikte ikamet ediyor olarak görünen kişilerin listesinin izlenebildiğini söyledi.

Vatandaşların aynı hanede oturanları e-devlet üzerinden kimlerle oturduklarını görebileceklerinin altını çizen Ulaş Tokgöz, “Lütfen herkesin e-devletine girerek ‘Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama’ bölümünden ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’ne ulaşarak hanenizde bulunan seçmenlerin bilgilerini kontrol etmenizi rica ederim” dedi.

“Hanenizde ikamet ediyor olarak görünen, bilmediğiniz ve tanımadığınız bir isme rastladığınız takdirde bulunduğunuz yere en yakın Nüfus Müdürlüğüne giderek bu ismi ya da isimleri adresimizden sildirmemiz gerek” diyen Tokgöz, “Böyle bir durumla karşılaşırsanız eğer, size ait bulunan adresten o kişi ya da kişilerin ikametgahlarını düşürün. Seçime aylar kala bu konuyu lütfen ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)