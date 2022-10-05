CHP’li gençlerden Ankara’da ziyaretler

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Gençlik Kolları, Başkent Ankara’da bir dizi ziyaret ve toplantılara katıldı.

CHP Çorum Gençlik Kolları, TBMM yeni dönem ilk grup toplantısına, çeşitli illerden gelen gençlerle birlikte katılım sağladı.

Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin ve Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer’in Meclisteki makamlarına misafir olan gençler, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret ettiler.

Ziyaret ve toplantılara CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, bazı parti yöneticileri ve gençlik kolları üyeleri katıldı. (Haber Merkezi)