Çiftçilerin taleplerini Kirişçi'ye iletti

MURAT ÇETİN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'yi ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Kirişçi'ye çiftçilerin taleplerini ilettiğini belirten Milletvekili Kavuncu, "Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Prof. Dr. Vahit Kirişci ’yi ziyaret ederek; 81 il içerisinde tarımsal arazi büyüklüğünde 9. sırada, ormanlık alan bakımından 17. sırada olan Çorum’umuzun tarım ve hayvancılığı üzerine istişarelerde bulunduk" dedi.



Çorum'da yapımı devam eden ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projeleride değerlendirdiklerini aktaran Kavuncu, “DSİ'nin il ve ilçelerimizde yapımı devam eden ve plalanan, baraj, gölet, sulama tesisi gibi yatırımları görüştük. Çiftçilerimizin beklentilerini bakanımıza ilettik. Devletimizin tüm imkanlarıyla; teşvik ve destek ödemeleriyle, ekim süreçlerinden hasat ve ürün alım süreçlerine değin çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçi kardeşlerimizi her anlamda desteklemeyi sürdüreceğiz. Hem topraklarımızı hem de suyumuzu koruyacak reformlara imza atarak, tüm dünyayı tehdit eden gıda güvenliğini sağlayarak çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023, 10:34