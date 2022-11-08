‘Çok ihtiyacımız olan bir galibiyet’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam takım olarak çok ihtiyaçları olan bir galibiyet ile güzel bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tahsin Tam kötü gidişin ardından iki günlük bir antrenmanla takımın başında ilk maçına çıktığını belirterek ‘İhtiyacımız olan güzel başlangıç için gerekli konsantrasyonu fazlası ile ortaya koyduk. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Merkezde kurduğumuz pas bağlantıları sonrasında gerekleştirdiğimiz kanat atakları ile etkili pozisyonlar ve goller bulduk. Özellikle ikinci yarı farkı daha da açabilecek pozisyonlar yakaladık. Genel anlamda hücum da ve savunmada kompakt disiplinli bir oyun ortaya koyduk. Alınan skordan ve ortaya konulan performanstan memnununl Geleceğe umutla bakabileceğimiz bir görüntü ortaya koyduk. Kenetlenerek Çorum FK’yı hak ettiği yere, güzel günlere taşıyacağımızdan şüphem yok. Desteğini esirgemeyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün itibari ile Bayburtspor maçını geride bıraktık. Pazar günü İnegölspor ile deplasmanda oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlıyoruz. Bu hafta alınan sonuçların ardından yarışın ne kadar zorlu geçeceğini bir kez daha gördük. Bizde Çorum FK olarak bu yarışın içinde sonuna kadar olacağız ve mutlu sona ulaşacağız’ dedi.