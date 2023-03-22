Çöphüseyinoğlu CHP’den başvurusunu yaptı

Mimarlar Odası İl Temsilcisi Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, CHP Genel Merkezi’ne Çorum Milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, "‘14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimi sürecinde huzuru müjdeleyecek, adaleti getirecek, ötekileştirmeyi bitirecek, yoksulluğu ve sınıf ayrımını sonlandıracak, işsizliği tarihe gömecek, kadınlarımıza hak ettiği değeri verecek, bozulan eğitim sistemini düzelterek, gençlerimizin önünü açacak Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili aday adayı oldum. Bu söylemleri hep birlikte gerçekleştirmek için adayım” dedi. (Haber Merkezi)