Çorum'a 35 milyon liralık Hayvan Hastanesi yapılıyor

Çorum Belediyesi tarafından Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Bahabey Çamlığı yanına 35 milyon liralık Geçici Hayvan Bakım Evi (Hayvan Hastanesi) yapılıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, temeli geçtiğimiz günler atılan Hayvan Hastanesi'nin inşaatını gezerek, proje hakkında bilgi aldı.

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Aşgın, “Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir hayvan hastanesi yapıyoruz. Geçici bakım evi olarak da ifade edebiliriz burayı. Bu hayvan hastanesi, sahipsiz sokak hayvanları için hizmet verecek. Burada ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina odaları, muayene odaları, bir hayvan hastanesinde ne olması gerekiyorsa, hangi cihazlar ve donanım olması gerekiyorsa bunları bünyesinde barındıracak şekilde muazzam bir hayvan hastanesini, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarının her türlü tetkik, tedavi ve bakımları uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak. Bizim medeniyetimiz şefkat ve merhamet medeniyeti. Bu medeniyetin evlatları olarak bizlere bu projeler yakışır. 32 proje arasında vaat ettiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Çorum’a özgün, güzel bir hayvan hastanesi projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aşgın “Bugün temelini atıyoruz. Rabbim kurdelesini kesmeyi, kimsesiz hayvanlara hizmet etmeyi, bizlere nasip etsin. Burası yaklaşık 35 milyon TL bedelli bir proje. Bu projenin yüzde 40’ını Tarım Bakanlığı’ndan destek olarak alacağız. Kalanını da Çorum Belediyesi olarak karşılayacağız. Kimsesiz sokak hayvanlarının kimi olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023, 17:32