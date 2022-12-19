‘Çorum'a ikinci OSB kazandırılmalı’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluğa ulaştığını belirterek, "Bu sorunun ivedilikle giderilmesi için mevcut OSB alanının büyütülmesi veya şehrimize ikinci bir OSB kazandırılması gerekmektedir” dedi.

MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun, Nasıl Bir Ekonomi Dergisi’ne konuştu.

Çorum sanayisinin gelişimine değinen Coşkun, “1950’li yıllarda toprak sanayi ile başlayan ilimizin Sanayi yolculuğu, 1960 ve 1970’li yıllarda önce toprak sanayine daha sonra un ve yem sanayine yönelik makine ekipman imalatına başlamış olup bu alanda önce ülkemizde daha sonra ise uluslararası alanda haklı bir üne kavuşmuştur. 1990 yıllarda Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile birlikte tekstil, gıda, seramik, kimya ve kâğıt gibi farklı sektörlerde yatırımlar gerçekleşmeye başlamıştır. 2000’li yıllarda başlayan ihracat seferberliği ile yeni pazarlara açılan Çorum sanayisi bu sayede hem kapasite büyütme hem de farklı teknolojik gelişmelere adapte olma imkânını elde etmiştir” dedi.

Yük treninin Çorum sanayisi için gerekliliğine dikkat çeken Coşkun, “Çorum sanayisi ve iş dünyasının yaşadığı sorunların başında artan ulaşım ve taşıma maliyetleri gelmektedir. İlimizin uzun zamandır beklediği hızlı tren ve yük treni hattının en kısa sürede hayata geçirilmesi sanayimiz ile birlikte şehrimizin tüm kesimlerine önemli katkılar sunacaktır. Ayrıca sön dönemde sanayicilerimiz ve yatırımcılarımız yaşadığı bir diğer önemli sorun ise mevcut Organize Sanayi Bölgemizin doluluğa ulaşmasıyla birlikte, sanayi arsalarına erişim zorluluğudur. Bu sorunun ivedilikle giderilmesi için mevcut OSB alanının büyütülmesi veya şehrimize ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi kazandırılması gerekmektedir” diye konuştu.

Çorum’da öne çıkan sektörleri özetleyen Coşkun, “Farklı sektörlere yönelik makine imalat sanayimiz, ilimiz açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. İleri teknoloji makinalar ve buna bağlı olarak yazılım, elektronik, nesnelerin birbiri ile haberleşmesi gibi alanlarda yeni teknolojilerin gelişimi, sektörün geleceği açısından önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Sanayide artan enerji, ulaşım ve hammadde maliyetleri ve tedarik sorunlarına değinen Coşkun, şöyle dedi:

“Son yıllarda ülkemizin birçok noktasında olduğu gibi, ilimizde de özellikle sanayi alanında yatırımların artmasından büyük bir memnuniyet duymaktayız. Fakat bununla birlikte artan enerji, ulaşım ve hammadde maliyetleri ve tedarik sorunları hem ülkemiz hem de şehrimiz açısından önemli risk taşımaktadır. Kamu ve özel sektör olarak bu sorunların çözümünde hızlı ve etkin bir yaklaşım sergilemek tüm sektörler açısından çok büyük bir önem taşımaktadır."