Çorum Belediye’si bu sefer Tokat’ı gezdirecek

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında düzenlediği kültür turlarıyla binlerce Çorumlu’yu Türkiye’nin çeşitli yerlerine götüren Çorum Belediyesi, şimdi de 450 kadını Tokat’a götürecek.
Kültür turlarıyla Çorumlular’ın Anadolu tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini görmesini sağlayan Çorum Belediyesi, 450 kadını Tokat’a götürecek. Veli Paşa Hanı’nda 15 Aralık Perşembe günü kayıtlar alınmaya başlanacak.
Başvuranlar arasından kura ile belirlenen 450 kişi Tokat Kültür Turuna katılacak.
Çekilecek kuranın ardından 20 Aralık Salı günü ilk kafile Tokat’ın doğal ve kültürel güzelliklerini görmek için yola çıkacak. (Haber Merkezi)
Belediyemizin borcu varken, ülkede enflasyon dans ederken böyle gereksiz harcamalarının zamanımıdır. Eğer ki belediyemizin parası varsa bu parayı yeni yapılan su ve ulaşım zamlarını erteleyerek kullansa vatandaş için daha yararlı olmazmıydı. Şu an yapılan karnı aç bir vatandaşa gel sana tatlı ısmarlayım demekten bir farkı yok.