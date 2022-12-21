Çorum Belediyesi’nden Aşık Borani’ye vefa gecesi

Çorum Belediyesi tarafından ünlü halk ozanı merhum Aşık Borani’yi anma gecesi düzenledi.

Aşıklık geleneğinin son güçlü temsilcilerinden Aşık Borani (Halil Çimen) geçtiğimiz yıl 8 Mart tarihinde hayatını kaybetmişti. Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Aşık Borani’yi Anma Gecesi”, Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Halil Çimen’in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Aşık Borani’nin hayatını konu alan belgeselin ardından söz alan Halil Çimen’in kızı Firdevs Çimen Yalçın, programı düzenleyen Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında Aşık Borani’nin sevgi ve muhabbet dolu bir insan olduğunu dile getirerek yaşarken olduğu gibi vefatından sonra da bu muhabbetin devam ettiğini ifade etti.

Başkan Aşgın “Aşıklar silsilesi bu coğrafyada asla bitmesin. Aşk demek Mevlana demek, Hacı Bektaş demek, Yunus demek, Hacı Bayram-ı Veli demek; aşk demek Muhammet (SAV) demek. Aşkın yolu daim olsun, onun da yolcuları olsun, bizde o yolda olalım.” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Vali Mustafa Çiftçi de, Aşık Boran’nin sevgi ve muhabbet mesajları içeren şiirlerinden örnekler vererek, “Yazdığı şiirler günümüzdeki aşık edebiyatının en güzel örnekleridir. Bu anma gecesinin, Aşık Borani’yi daha iyi anlamamıza ve onun fikrilerini daha iyi kavramamıza vesile olmasını diliyorum. Bu geceyi düzenleyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından merhum Halil Çimen’in kızı Firdevs Çimen Yalçın ve oğlu Umut Çimen, sazı ve sözüyle Aşık Borani’den eserler seslendirdi.