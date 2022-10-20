Çorum Belediyesi’nin projelerine Bakan Murat Kurum’dan destek

Çorum heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Ziyarete Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İlçe Belediye Başkanları katıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Çorum’a önemli destekler verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları ziyarette de önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Çöplü Arastası Restorasyonu, Tarihi Çorum Meydanı, Kale Kentsel Dönüşümü, Kale Restorasyonu gibi tarih ve turizme yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalarda Bakanlığın her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşme neticesinde bakanlığımız Spor Temalı Millet Bahçesi Yeraltı Otoparkı için 20 milyon TL, Tarihi Meydan projemizdeki kamulaştırmalar için 20 milyon TL destek, 1 greyder ve 1 evsel katı atık toplama aracı hibe etme sözü verdi. Daha önceki ziyaretimizde de 14 bin m2’lik meydanın tahsisi, Tarihi Çorum Meydanı projesinde kamulaştırma çalışmaları için 10 milyon TL, Tarihi Meydan Projesi için İlbank’tan 30 milyon TL, arasta restorasyonu için de yine İlbank’tan 10 milyon TL kredi desteği sözü vermişti. Tarihi Çorum Kalesi’nin bedenlerinin güçlendirilmesi, Gazi ve İnönü Caddeleri’nin cephe sağlıklaştırmaları, sıfır atık projeleri, yeraltı konteynır çöp alma aracı alımı için de hibe desteği almıştık. Sayın Bakanımıza şimdiki ve önceden verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada Bakan Kurum’un taleplerini geri çevirmediğini, taleplerini olumlu karşıladığını söyledi.

Aşgın, “Bizleri, Çorum halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayan, yaptığımız her işte bizlere en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncuya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya, tüm teşkilatımıza, belediyemizdeki mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)