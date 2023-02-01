Çorum beyaza büründü

FATİH BATTAR

Çorum’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Ocak ayında termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği Çorum’da, Şubat ayının ilk gününde kar bereketiyle geldi.

Son yılların en kurak Ocak ayının yaşandığı Çorum’da yılın ilk karı sevinçle karşılandı.

Kar yağışı, ana arterlerdeki ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmazken, Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladılar.

Belediye ekipleri kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken Özel İdare ve Karayolları ekipleri de Ankara ve Samsun karayolları'nda yoğun şekilde çalışmalarını sürdürerek yolların ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023, 10:39