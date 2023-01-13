FATİH BATTAR

Çorum’un tarım, ekonomi ve sanayi sorunları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir konuşma yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş; “Bir zamanlar “Anadolu Kaplanları” diye adlandırılan illerin başında gelen Çorum, bugün mahzun ve mağdur bir durumdadır.” dedi

Anadolu’nun merkezinden dünyaya ihracat potansiyeli olan Çorum imalat sanayinde ulaşım maliyetleri nedeniyle gittikçe kaybolduğuna dikkat çeken Altıntaş; “Pek çok firma üretimlerini Çorum’un dışına aktarıyor. Bu durum da istihdam sorununun daha da ciddi hale gelmesine yol açıyor. Havaalanı olmayan, demiryolu bağlantısı olmayan, karayolu bağlantısı kısıtlı olan bir şehrin imalat, istihdam ve ihracat yapması neredeyse imkansız. Bu nedenle Çorum’un ulaşım imkanlarının bir an önce artırılması önem arz ediyor. Çorum’un ilk aşamada karayolu bağlantısının, ardından havaalanının daha sonra demiryolu bağlantısının yapılması gereklidir. Özellikle İstanbul’a ulaşımı kısaltacak olan Çorum-İskilip-Tosya yolunun bir an önce kabul edilebilir standarta getirilmesi Çorum’un acil ihtiyaçlarından biridir. Bu yolun yapılması bölgedeki istihdama önemli katkı yapacaktır. İskilip ve Bayat ilçelerimizdeki istihdamı artırmak için bu iki ilçe arasındaki tarıma uygun olmayan araziye kurulacak bir Organize Sanayi Bölgesi de istihdama katkı sağlayacak önemli bir adım olacaktır.” dedi

Altıntaş, Çorum’dan göçün önlenmesi için bu uygulamaların bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.