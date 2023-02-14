Çorum'da 17 yaşındaki genç yazılım şirketi kurdu

FATİH BATTAR

Çorum’da 17 yaşındaki İnanç Gülşen, web tasarım işinde kendisini geliştirerek ailesinin vasiliği altında Scuti Teknoloji ve Yazılım adında yazılım şirketi kurdu.

Hayallerinin peşinden gitmek için lise öğrenimini yarıda bırakan girişimci genç, öğrendiği 5 farklı kodlama ile bugün Türkiye’nin en ünlü alışveriş siteleri dahil, 14 firmaya yazılım hizmet veriyor.

17 yaşındaki İnanç’ın hedefi ise Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden biri olmak.

16 yaşında hobi olarak başladığı web ve grafik tasarımda, internetten izlediği videolarla kendisini geliştiren ve 5 farklı kodlamayı öğrenen genç girişimci ilk müşterisini de 16 yaşında buldu. Gün geçtikçe yazılım konusunda kendini geliştiren İnanç Gülşen, şu an Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 14 farklı müşterisine hizmet veriyor.

scutisoftware.com sitesi üzerinden e-ticaret web siteleri, stok takip sistemleri, restoran ve otel rezervasyon sistemleri, qr sistemler, masaüstü uygulamalarla hizmet veren Gülşen, evinin bir odasında çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesinin izniyle onların vasiliğinden ve gerçek usul vergi diliminden yararlanarak şirketini kuran genç girişimci, yaşıtlarına da tavsiyede bulundu.

Gülşen; "Hayat şartları zor, fakat büyütebilecek sonsuza kadar devem edecek sorunlar değil. Ailelerimizin ve çevremizin yönlendirmesi ile kendimizi birşeyler yapmak zorunda hissediyoruz ama benim tavsiyem herkes mutlu şeyleri, hayattan zevk aldığı işleri yapsın. Ben lise öğrenimini yarıda bırakarak hayallerimin peşinde koştum. İyiki de koşmuşum. Mutlu olduğum bir işi yapıyorum. Hergün kendimi daha da geliştiyorum. İş hayatına atılmak isteyen gençlerimize tavsiyem şudur; ‘Korkmasınlar. Kaybedebilirler ama pes etmesinler. İlk iş hayatına başladığında kaybedecekler zaten. Ben de ilk başta bir firmayla başladım. O bir tane siteyi yapabilmek için onlarca site yaptım. Şu anda 14 tane firmaya yazılım hizmeti eriyorum. Bunların içerisinde Türkiye’nin en ünlü alışveriş siteleri olan Trenyol, Hepsi Burada, N11 gibi firmalar da var. Yeni firmalarda da görüşmelerim devam ediyor. Şu anda evimden hizmet veriyorum ama ileride büyük bir ofis açarak istihdama katkı sağlamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023, 18:12