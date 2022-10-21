Çorum'da 177 santimetrelik dev yayın balığı tuttular

Çorum 'da amatör balıkçıların oltalarına 38 ve 43 kilogram ağırlığında yayın balıkları takıldı.

Osmancık ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ne giden Ahmet Yayla, oltayla 38 kilogram ağırlığında, 170 santimetre boyunda yayın balığı yakaladı. Yayla, yakaladığı balığı kilogramı 70 liradan satışa sundu.

Yayla, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır amatör olta balıkçılığı yaptığını söyledi.

Oltasına ilk defa bu büyüklükte bir yayın balığı takıldığını belirten Yayla "Genelde sazan ve yayın balığı avlıyorum. Bu gün yine sabahın erken saatlerinde nehre gittim. İlk defa bu kadar büyük bir balık yakaladım. Tarttığımda 38 kilogram geldi." dedi.

Balık tutmak üzere tekneyle Kızılırmak Nehri'ndeki Obruk Baraj Gölü'ne açılan Burak Mercimekci ve Şaban Çoşkun'un oltasına da büyük bir balık takıldı.

Amatör balıkçılar, yaklaşık 45 dakika süren uğraşla tekneye aldıkları yayın balığının 43 kilogram ağırlığında, 177 santimetre boyunda olduğunu belirledi.

Mercimekci, bu yıl Obruk Baraj Gölü'nde 4. kez büyük balık yakaladıklarını dile getirerek, balığı sattıklarını kaydetti.

(AA)