Çorum'da 45 yaşındaki adam ölü bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan genç adam, sabah saatlerinde yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık’ta tuğla fabrikalarının birinde çalışan 45 yaşındaki Durmuş Güderer, Koyunbaba Mahallesi Yunusemre Sokakta bulunan evinde sabah saatlerinde çocukları tarafından yatağında ölü bulundu.

Komşularının yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu, genç adamın kalp krizi sonucu vefat ettiği değerlendirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Durmuş Güderer'in eşinden ayrıldığı için çocukları ile birlikte yaşadığı öğrenilirken, yapılan incelemenin ardından cenazesi defnedilmek üzere Kargı'nın Hacıhamza köyüne gönderildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022, 15:09