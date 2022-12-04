Çorum'da 5 milyonluk düğün salonuna davullu-zurnalı açılış

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi’nde 5 milyon liraya mal olan düğün salonu davul zurna eşliğinde çekilen halaylar açıldı.

Mimarsinan Mahallesi 5. Cadde üzerinde inşa edilen düğün salonundan dar gelirliler, ihtiyaç sahipleri, gaziler ve şehit yakınları uygun fiyata faydalanacak.

Açılışa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İ Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Mimar Sinan Mahallesi sakinleri katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, düğün salonu ile ilgili bilgiler verdi.

500 metrekare alana sahip, 200 kişi kapasiteli tam teşekküllü düğün salonu inşa ettiklerini belirten Aşgın, “Ön tarafı 400 m2 kokteyl alanına sahip tam teşekküllü düğün salonumuz, düğün ve sünnet gibi özel gün etkinliklerde hizmet verecek.” dedi.

Düğün salonun temellerinin Prof. Dr. Arif Ersoy döneminde atıldığını kaydeden Aşgın; "Yaptığımız yerin ilk temelini atan rahmetli Arif Ersoy'dur. Arif Ersoy döneminde burada bir kaç düğün yapılmış ama bir takım sorunlar nedeniyle devam ettirilememiş, ardından spor kulübüne devredilmiş fakat onlarda kilidi vurmuş. Bize böyle bir yer var dediler. Biz de buraya geldik incelemelerde bulunduk ve pislikten girilecek durumda değildi. Burdan adam olur mu dedik ve şunu düşündük; 'Bir bataklıktan dünyanın en büyük havalimanını yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın adamları burdaki küçük su birikintilerini halledemiyorsa yazıklar olsun' dedik. Biz buraya 5 milyon lira harcadık. Önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi'nde düğün salonumuzdaki tarife gündeme gelecek. Buranın 1950 lira ücreti olacak. Sosyal destek kartı alan 7250 aile ve yakınlarına yüzde 50 indirim, şehit ailesi ve gazilere ücretsiz olacak. Çünkü şehitlerimiz ve gazilerimiz kanlarıyla bu borcu ödedi. Engellilere ise yüzde 40 indirim olacak. Kuruyemişli yada yemekli düğün yapmak isteyen vatandaşlarımıza uygun fiyat belirledik. Düğün salonumuz hem Mimar Sinan'a hem de Çorum halkımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu da bir konuşma yaparak, Çorum Belediyesi'nin sosyal belediyecilik faaliyetlerinde çok önemli işlere imza attığını ve atmaya da devam ettiğini belirterek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibini tebrik etti.

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde çekilen halay ve kurdele kesimi ile birlikte düğün salonunun açılışı gerçekleştirildi.