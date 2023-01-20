Çorum'da 6 araç birbirine girdi!

Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi.

Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, öndeki araca çarptı. Kaza sonrası arkadan gelen araçlar da diğer araçlara çarpmamak için manevra yapsa da kazadan kaçamadı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan 6 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023, 17:06