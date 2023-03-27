Çorum'da aranan 25 şahıs yakalandı

Şok uygulamalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında arama kararı bulunan 25 şahsı yakaladı.

İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler, 20 - 27 Mart 2023 tarihleri arasında 1.809 şahsın GBT kontrolü yapılmış, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 25 şahıs yakalandı. 7’si tabanca, 6’sı tüfek, 3’ü kesici ve delici alet olmak üzere toplam 16 adet silah, 38 adet fişek muhafaza altına alındı. 318 araç ve 24 işyeri kontrol edildi.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir.” denildi. (Haber Merkezi)