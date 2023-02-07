Çorum'da battaniyesini, ısıtıcısını alan vatandaşlar belediyeye koştu

FATİH BATTAR

Türkiye’yi yasa boğan ve birçok şehirde can kayıplarına yol açan deprem sonrası, Çorum seferber oldu.

Battaniye, kışlık kıyafetler, gıda kolisi, ısıtıcı, sıvı ve katı sabun, kağıt havlu, sırt çantası gibi yardım malzemeleri alan vatandaşlar, eski belediye binasına koştu.

Vatandaşlar yardım etmek için adeta birbirleriyle yarışırken, küçük bir çocuğun belediyeye ekiplerine yardım etmek için çabalaması gören herkesi duygulandırdı.

Çorum'da dün akşam saatlerinden beri belediye ulaşan yardımlar Tır'lara doldurularak deprem bölgesine gönderiliyor. Bugün de öğle saatlerinde bir Tır dolusu yardım paketi daha deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023, 12:39