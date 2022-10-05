Çorum'da Bilim Şenliği başladı

FATİH BATTAR

Çorum’da ilki 2018 yılında başlatılan TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği, düzenlenen törenle açıldı.

Genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geçmişin Bilim ve Teknolojisini Geleceğin Bilim ve Teknolojisine Taşıyoruz” konulu TUBİTAK 4007 Çorum Bilim Şenliği başladı.

8 Ekim’e kadar Sanayi ve Ticaret Odası Fuar Alanı’nda bilimseverleri ağırlayacak olan fuarın açılışına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, TUBİTAK 4007 Proje Yürütücüsü Mehmet Fidan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan TUBİTAK 4007 Proje Yürütücüsü Mehmet Fidan, toplam 49 projenin yer aldığı TUBİTAK 4007 Bilim Şenliği’nin, 8 Ekim’e kadar fuar alanında devam edeceğini söyledi.

4 gün boyunca 101 atölyede 360 tane etkinlik olacağını aktaran Fidan; “Bu atölyelerimizin çoğunda alanında uzman 9 farklı üniversiteden hocalarımız etkinlikte yer alacak. Mersin’den, Hatay’dan, Nevşehir’den, Ankara’dan hocalarımız bilim şenliği için Çorum’a geldi. TUBİTAK projelerinin arasında en büyük proje olan 4007 Bilim Şenliği, diğer TUBİTAK Bilim Fuarları’nın zirvesidir. Fuarda AFAD, Çorum Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün de stantları yer almaktadır.” dedi

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ise iş imkanlarının, iş kollarının sürekli dalgalandığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek; “Bu süre içerisinde öğrencilerimize kazandırabileceğimiz şey farklı ve yeni ortamlara uyum sağlama becerisini kazandırabilmektir. Eğitimin sadece okulda olmadığını hayatın bütün alanında yer alan bir kisveye büründüğünü görmekteyiz. Her insanın yaşam coşkusunu, motivasyon kaynağı hayattaki anlamıdır. Her insan dünyaya bir anlam için gelmiştir. Eğitim sistemimizin temel ilkesi de çocuklarımızda var olan potansiyeli ortaya çıkarmaktır.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından müzik öğretmenleri Umut Balaban, Zehra Alıcı ve Osman Ünsal Taşcı tarafından mini bir konser dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Halk Oyunları ekibi dans gösterisi sundu.

Program, atölye çalışmaları, söyleşiler, sergi çalışmaları, yarışmalar ve oyunların yer alacağı bilim şenliğinin açılması ve protokol üyelerinin fuarda yer alan stantları gezmesi ile sona erdi.

TEKNOFEST ÖDÜLLÜ EKİP DE ŞENLİKTE YER ALDI

Bilim şenliğinde ayrıca Teknofest’in ödüllü ekibi ÇOROBOT da yerini aldı. İzmit Körfez Pisti’nde yapılan yarışmada 12. olan elektrikli araç projesi ve Teknofest 2022 finallerinde Türkiye ikincisi olan robot projesi de bilim şenliğinde tanıtıldı.