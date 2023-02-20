Çorum'da bin 222 şahsın GBT kontrolü yapıldı

Huzur ve güven operasyonlarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunan 26 şahsı yakaladı.

İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde; 13 - 20 Şubat 2023 tarihleri arasında; 1.222 şahsın GBT kontrolü yapıldı, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 26 şahıs yakalandı. 2’si tabanca, 1’i tüfek olmak üzere 3 adet silah ve 21 fişek ele geçirildi. 154 araç kontrol edilerek, 6 araca toplamda 43.746,00 TL idari para cezası uygulandı. (Haber Merkezi)