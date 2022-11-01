Çorum'da bu köy resmen mahalle oldu

FATİH BATTAR

Çorum'un Boğazkale ilçesinde Yekbas köyü Boğazkale'ye bağlı mahalle olması için Eylül ayında Yekbas köyü sakinleri referanduma gitmiş ve sandıktan evet oyu çıkmıştı. Bugün Boğazkale Belediye Meclisi'nin aldığı karar ile Yekbas köyü Boğazkale'ye bağlandı ve mahalle oldu.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı: "

Geçtiğimiz günlerde Yekbas köyü Boğazkale ilçemize mahalle olarak bağlanmak için referanduma giderek %80 oranında evet oyu kullanmıştır. Boğazkale belediyesi olarak Yekbas köyünün ilçemize bağlanması hususunda ilçe halkımıza anket çalışması yaptık. Yapılan anket çalışmalarında da ilçemiz halkının büyük bir kısmının bağlanmak istediği tespit edilmiştir. Bugün belediye meclisimizde aldığımız tarihi karar ile Yekbas köyünün ilçemize bağlanmasına karar verilmiştir. Köyümüze, ilçemize ve Çorum'umuza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı