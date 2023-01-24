Çorum'da cadde sakinleri yol çizgilerinin yenilenmesini istiyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Fevzi Çakmak ve Cemilbey Caddesi sakinleri silinen yol çizgilerinin kazalara davetiye çıkardığını belirterek, yol çizgilerinin yenilenmesini istiyor.

Cadde de sık sık kaza yaşandığını ve geçtiğimiz günlerde de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası haber merkezimi arayarak taleplerini dile getiren Mimar Sinan Mahallesi sakinleri Cemilbey ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde trafik yoğunluğunun yaşandığını, bu caddelerde yol çizgilerinin silindiğini ifade ettiler. Yol çizgisi olmamasından dolayı araçların seyrinde kural ihlaline yol açtığını, bununda kazalara davetiye çıkardığını vurgulayan mahalle sakinleri yol çizgisi eksikliğinin acilen giderilmesi için Çorum Belediyesi’ne çağrı yaptılar.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023, 18:18