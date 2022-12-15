Çorum'da CHP, EMEP ve HDP birleşti İmamoğlu’na destek verdi

FATİH BATTAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin Çorum’da eylem düzenlendi. HDP’nin de yer aldığı Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri İmamoğlu’na destek verdi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Kadeş Meydanı’nda düzenlenen eylemde İmamoğlu’na destek açıklaması yapıldı. Vatandaşların yanı sıra CHP, HDP, EMEP ve partililer de İmamoğlu’na verilen cezayı protesto etti.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir konuşma yapan Av Ahmet Özdel, İmamoğlu’na verilen kararın yok hükmünde olduğunu söyledi.

Bugüne kadar siyasiler hakkındaki verilmiş tüm kararların hukuk dışı ve akıl dışı olduğunu belirten Özdel, Ergenekon, Balyoz, KCK gibi davalarda açıkça görünen haksızlıkların ve hukuksuzlukların, bugün Canan Kaftancıoğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, gezi tutsakları, gazetecilerin, avukatların ve Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada görüldüğünü iddia etti.

Özdel; “Çorum'dan sesleniyoruz. Bu siyasi kararlar, bizler içinde yok hükmündedir, Bu kararlar, yoksul köylüler, işçiler, emekçiler için de yok hükmündedir. Bu kararlar işsiz gençler, şiddete maruz kalan kadınlar için de yok hükmündedir.” dedi

Özdel’in ardından CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, EMEP İl Başkanı Gökmen, HDP İl Sekreteri Haydar Ceylan bir konuşma yaparak, İmamoğlu’nun yanında olduklarını açıkladı.