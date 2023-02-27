Çorum'da deprem bölgesine 1 ton ceviz

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üreticiler tarafından bağışlanan 1 ton ceviz, deprem bölgesine gönderildi.

Oğuzlar Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için yardım seferberliği başlattı.

İlçede kamu kurumları ve vatandaşların katkılarıyla tedarik edilen insani yardım malzemeleri, yakacak ve kıyafetler, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin depremzedeler için leblebi ikramı çağrısı üzerine Oğuzlar Kaymakamlığı da depremzedeler için ceviz ikramı kampanyası başlattı.

Bu kapsamda Oğuzlar'da üreticilerin Kaymakamlığa bağışladığı yaklaşık 1 ton ceviz, deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlenerek kolilere yerleştirildi.

Kaymakam Ali Emre Tekin, AA muhabirine, Oğuzlar cevizinin besleyici özelliğe sahip önemli bir gıda olduğunu söyledi.

Tekin, ceviz kampanyasına katkı veren vatandaşlara teşekkür etti.(AA)