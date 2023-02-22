Çorum'da deprem dayanıklılık testine talep arttı

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Kahramanmaraş’ta iki büyük depremin büyük yıkımlara neden olmasının ardından depreme dayanıklı binaların özellikleri araştırma konusu oldu.

AFAD’ın hazırladığı Türkiye deprem fay hatları haritasına göre ikinci ve üçüncü deprem bölgesinde yer alan Çorum’da da vatandaşlar depreme karşı bina dayanıklılık testi yaptırmak için arayışlara girdi.

Ersoy İnşaat Mimarlık Mühendislik sahibi Cemal Ersoy, test için Çorumlular’dan yoğun talep aldıklarını söyledi.

Pek çok vatandaş bina sağlamlık testinin nasıl yapıldığını ve karot testinin ne demek olduğunu merak ediyor. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar binalarının sağlamlık durumunu öğrenmek için ölçümler yapmak istiyor.

Hakimiyet Gazetesi olarak depreme dayanıklılık testi ile ilgili merak edilenleri Çorum’da kentsel dönüşüm lisansına sahip 6 firmadan birisi olan ve uzun zamandan beri kentsel dönüşüm projeleri yapan Ersoy İnşaat Mimarlık Mühendislik sahibi Cemal Ersoy’a sorduk.

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ SÜRECİNİ ANLATTI

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden sonra Çorumlular’dan deprem dayanıklık testiyle ilgili yoğun talep aldıklarını aktaran Cemal Ersoy, testte nasıl bir süreç izlendiğini anlattı.

İlk olarak vatandaşın test için başvuru yaptığını anlatan Ersoy, “Bodrum kattan ve zemin kattan 3’er tane kolonlardan beton numunesi alıyoruz. Karot testi diyoruz buna. Kolonlardan ve kirişlerden röntgen çekiyoruz. Bu elde ettiğimiz değerlerin hesabını, deprem kriterlerine göre değerlendiriyoruz. Buna göre binanın depreme karşı dayanıklılığını belirtiyoruz. Laboratuvar sonucu yaklaşık 1 hafta sürüyor. Hesap yapma ve değerlendirme üç gün dersek toplam 10 günlük süre yetiyor” dedi.

‘ESKİ BİNADA RİSK GÖRÜRSEK ÇEKİÇ DENEYİ YAPIYORUZ’

Yeni binalardan numune alındığı zaman kolona zarar vermediğini söyleyen Ersoy, eski binalarda ise risk gördüklerinde çekiç deneyi yaparak binanın mukavemetini ölçtüklerini ifade etti.

‘MALİYET 20 BİN LİRADAN BAŞLIYOR’

5 katlı 10 dairelik bir binanın maliyetinin 20 bin liradan başladığını belirten Ersoy, “Bodrum ve zeminden numune ve röntgen almak kaydıyla 5 katlı 10 dairelik bir binada 20 bin lira+KDV. Her kattan numune almaya gerek yok. Her katta kolonlardan da numune alırsak bu maliyeti çok yükseltir. Bodrum ve zemin yeterli” diye konuştu.

‘OTOPARK, BİNALARIN EMNİYETİ AÇISINDAN ÇOK ZARARLI’

Konuşmasında otopark kanununa da değinen Ersoy, binaların emniyeti açısından çok zararlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Şehir merkezindeki binaların büyük çoğunluğu eski binalar. Bunların acilen yenilenmesi gerekiyor. Bu binalar otopark giriş çıkışı çok sıkıntı olduğu için yenilenmesi mümkün olmuyor. Belediye’nin talep ettiği otopark ücretlerinin çok yüksek olması nedeniyle eski binaları yenilememiz mümkün olmuyor. Yeni binalarda bodrum katların otopark olarak dizayn edilmesi ve arabaların manevralarını rahat yapabilmeleri için kolonlar arası mesafeyi açmak zorunda kalıyoruz. Dar yapınca araç giriş yapamıyor. Buda binaların emniyetini sarsıyor.”

‘BİNALAR 4 KATTAN FAZLA OLMAMALI’

Bu zamana kadar genellikle kötü zeminlerin imara açıldığını aktaran Ersoy, bundan sonra daha sert zeminlere imar verilmesi ve binaların 4 kattan fazla olmaması gerektiğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023, 19:56