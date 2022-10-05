Çorum'da din görevlileri bir araya geldi

M.BURAK YALÇIN

Diyanet-Sen Çorum Şubesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Armina Termal Otel’de gerçekleşen programa Vali Mustafa Çiftçi, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Tekin Çınar, Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

ŞANAL: CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASININ

ODAK NOKTASI DİN GÖREVLİLERİ VE CAMİLER OLMASI

Programda konuşma yapan Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ‘din görevlisi’ eksenli kutlanılması gerektiğine dikkat çekerek, “Din görevlisi odaklı kutlanmasını ve daha çok din görevlilerinin sorunlarının ele alındığı ve çözüme kavuşturulduğu bir hafta olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak için kutlanan bu haftanın odak noktasının din görevlileri ve camiler olması gerektiğini de vurgulayarak İsmail Şanal, şunları söyledi: “Tıp Bayramında doktorlarımız ziyaret edilir, öğretmenler gününde değerli eğitimcilerimiz ziyaret edilir, yılın öğretmeni seçilir velhasıl günün haftanın kahramanı, odak noktası doktorlardır, öğretmenlerdir vs. Sıra din görevlilerine gelince ziyaret edilen değil ziyaret eden din görevlisi oluyor, çiçek alan değil çiçek veren müftülerimiz, din görevlilerimiz oluyor. Diyanet-Sen olarak istiyoruz ki bu haftanın kahramanı, odak noktası din görevlilerimiz olsun. Din görevlilerimiz ziyaret eden değil ziyaret edilen olsun. Sorunları dinlenen, sorunlarına çözümler sunulan ve başarılı din görevlilerimiz taltif edilsin istiyoruz. Beşikten mezara kadar tüm kesime hizmet eden din gönüllüsü kardeşlerimizin her şeyin en iyisine layık olduğunu biliyor Diyanet-Sen olarak 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftalarını kutluyoruz.”

ÇİFTÇİ: MAZERET ÜRETMEDEN TOPLUMA EN İYİ

ŞEKİLDE DİN HİZMETİ SUNMAMIZ GEREKİYOR

Vali Mustafa Çiftçi de din görevlilerinin güzel bir meslek ifa ettiklerini ifade ederek, “Güzel bir meslek ifa ediyorsunuz. Hem bu dünyaya hem de ahirete yatırım yapıyorsunuz. Bu haftalar senede bir gün de bir haftada kutlansa personellerin problemlerinin gündeme gelmesine vesile oluyor. Artık bir mazeretimiz yok. Artık mazeret üretmeden topluma en iyi şekilde din hizmeti sunmamız gerekiyor. Din hizmeti sadece Kur’an kurslarından, camilerden, müftülüklerden ibaret değil. Toplum, cemaat size gelmiyorsa siz cemaate gideceksiniz” diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi konuşmasında din görevlileriyle ilgili yapılan iyileştirmeler hakkında da din görevlilerine bilgi verdi.

Programda İl Müftüsü Muharrem Biçer de selamlama konuşması yaparak din görevlilerin haftasını kutladı.

Konuşmalardan sonra Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren Ubeydullah Bozduman ile Abdullah Yalçın’a Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız plaket takdim etti.