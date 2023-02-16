Çorum'da emlakçılar depremzedelerden ücret almayacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Okcu, Çorum’a gelen depremzedelerden alım satım ve kiralama işlerinden ücret almayacaklarını açıkladı.

Çorum Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Okcu, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Yıldırım ve Mehmet Akış ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerden duydukları üzüntüyü dile getiren Ömer Okcu, “Depremde ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaralı olarak kurtulan ve enkaz altından saatler sonra çıkan kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz” dedi.

Bu depremlerin ülkemizin kaderi olduğunu ve depremle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini vurgulayan Okcu, “Ancak bu son deprem çok yıkıcı oldu ve ülke olarak yüreğimizi dağladı. Bizler aynı ülkenin insanları olarak bu acıları paylaşmamız lazım ve herkes elinden geldiği kadar maddi ve manevi yardım yapmalıdır. Bizler de Çorum Emlak Müşavirleri olarak maddi ve manevi yardımın yanında depremzede kardeşlerimizin ilimizde yapacağı alım satım ve kiralama işlerinden kesinlikle bir ücret almayacağız ve bu ücreti hiç bir şekilde karşı tarafa da yansıtmayacağız. Deprem bölgesinde görev yapan her türlü maddi ve manevi yardımını esirgemeyen gece gündüz demeden durup dinlenmeden kurtarma görevini yapan başta AFAD olmak üzere tüm görevlilerimize asker ve polis kardeşlerimize ayrıca çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

EV SAHİPLERİNE ÇAĞRI!

Ev sahiplerine de seslenen Ömer Okcu, Çorum’a gelen depremzedelere yardımcı olmalarını ve kiralama ile alım satımlarda fahiş ücretler talep etmemelerini istedi.