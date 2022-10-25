Çorum'da fırıncılar zorunlu belge için sınava girdi

FATİH BATTAR

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Çorum’da fırın sahiplerine ve ekmek üreten gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik ‘hijyen eğitimi’ verildi.

Eğitime Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Koordinatörü Kenan Kalk, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Sekreteri Esra Yılmazer, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (ÇESOB) Recep Gür, Çorum Fırıncılar Odası Başkanı Seyit Arslan ve fırıncı esnafı katıldı.

Toplantıda ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışanlara yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde gıdalardaki zararlı maddeler, iş yeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili gıda mevzuatı, ekmek üretiminde dikkat edilmesi gereken üretim teknikleri, el yıkama, maske ve bone kullanımı ile ekmek israfının azaltılması için alınacak tedbirler konularında eğitim verildi.

Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere ise “Hijyen Eğitim Belgesi” verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde belgelerini ibraz edemeyenler cezai müeyyide ile karşılaşacak.

Bakanlık genelgesine göre 5 yıl geçerli olacak belgenin alınması ise zorunlu.

Eğitimin ardından fırıncı esnafı ve çalışanlarına sınav yapıldı. Sınavda 70 puanı geçen işletmelere “Hijyen Eğitim Belgesi” verildi.