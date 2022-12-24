Çorum'da genç esnaf canına kıydı!

FATİH BATTAR

Çorum'un Sungurlu ilçesinde esnaflık yapan 30 yaşındaki Muzaffer Karabağırlı girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi. Genç esnafın, evde kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sungurlu'da çevresi tarafından sevilen gencin esnafın ölüm haberi hem ailesini hem de ilçeyi yasa boğarken, polis gencin ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Evli ve 2 çocuk babası gencin cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.