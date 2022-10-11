Çorum'da İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahin Ş. yönetimindeki 51 HU 131 plakalı otomobil, Ada kavşağında Osmancık istikametinden Merzifon istikametine seyir halinde olan Dursun U. yönetimindeki 19 HP 215 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücünün yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Hatice U. ve Yusuf U. yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)