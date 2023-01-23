Çorum'da Kentsel Dönüşüm projesi tıkandı mı?

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Kültür yolu projesi kapsamında Kale Mahallesi’nde başlatılan Kentsel Dönüşüm projesinde hak sahiplerinin bazılarının imza atmaması nedeniyle projenin tıkandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre projenin başlaması için hak sahiplerinin yüzde 65’inin imzası gerekiyor.

Yaklaşık 300 hanenin girdiği kentsel dönüşümde projeyi yürütecek olan firma hak sahipleri ile görüşerek, projenin detaylarını ve paylaştı.

Proje kapsamında hak sahiplerine üç tane teklif yapıldı. Akkent TOKİ’den ev, arsa bedeli ve mevcut arsasının yerinden ev. 250 ile 300 bin lira arasında bir fiyat ile isteyen hak sahiplerine evlerini yenileme şansı sunuldu.

Şu ana kadar hak sahiplerinin yaklaşık 40’ı projeye destek vererek imza atarken, bazı vatandaşların ise evlerine verilen değerin çok düşük olduğunu belirterek imzaya yanaşmadığı öğrenildi.

Projede ilerleme sağlanamadığı için Çorum Belediyesi hak sahiplerine bir davetiye göndererek, projeyi yüretecek olan firma ile görüşmelerini talep etti.

2023 yılının başında evlerin yıkılarak projenin başlaması bekleniyordu ama hak sahiplerinin imzaya yanaşmaması nedeniyle proje tıkanma aşamasına geldi.

Projenin başlaması için hak sahiplerinin yüzde 65’inin imzası gerekirken, evinin dönüşüme girmesi için imzayı atan vatandaşlar da projenin akıbetini merakla bekliyor.

Son edindiğimiz bilgiye göre proje ile ilgili bakanlık yetkililerin önümüzdeki günlerde Çorum’a gelerek, Çorum Belediyesi ile bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında.

PROJE HAKKINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Çorum Kalesi etrafındaki 95 dekar alanın, "riskli alan" ilan edilmesinin ardından Çorum Belediyesince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatay mimari talimatı, bölgenin de tarihi ve kültürel değerlerine uygun olarak Çorum konaklarından esinlenerek ev ve iş yerlerinden oluşan kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Projenin kabul edilmesiyle geçtiğimiz yıl Eylül ayında hak sahipleriyle beraber imza töreni düzenlendi.

İmza törenin ardından projeyi yürüten firma yetkilleri ile hak sahipleri arasında görüşmeler başladı. Firma ve bakanlık yetkilileri mahallede kentsel dönüşüme giren evlerin bedellerini hazırlayarak, hak sahiplerine sundu. İsteyen hak sahiplerine belli bir ücret karşılığı bulunduğu bölgede bir ev yada Akkent TOKİ’de hazır dairelerden birini, diğer seçenek olarak ise evinin bedelini sundu.

Eylül ayından bu yana hak sahiplerinin yüzde 40’ı projeye destek vererek imzalarını attı ancak bazı hak sahipleri evlerine yada işyerlerine verilen değerin çok düşük olduğunu belirterek imzaya yanaşmadı. İmza atan vatandaşlar ise projenin akıbeti ile ilgili belediyeden bir açıklama bekliyor.