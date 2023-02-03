Çorum'da Kızılgeyik vuran bir kişiye 54 bin lira ceza kesildi

Çorum’un Dodurga ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen bir kişiye toplam 54 bin 134 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre Dodurga ilçesine bağlı Berk köyü Güzyaya mevkiinde Ş.K isimli vatandaş, koruma altındaki bir kızılgeyiği vurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altındaki hayvanı avlamaktan şahsa 2.077 TL, avlanma süreleri dışında avlanma yapmaktan 2.077 TL ve koruma altındaki hayvanı vurmaktan 50 bin lira olmak üzere toplam 54 bin 134 TL idari para cezası kesildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, 19:39