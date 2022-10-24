Çorum'da memurlar 25 bin lira promosyon alacak

EROL TAŞKAN

Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çorum Kadastro İl Müdürlüğü, Çorum AFAD İl Müdürlüğü ve Çorum Tapu Müdürlüğü ortaklaşa attığı adımla eski maaş anlaşmasını iptal ederek, İş Bankası ile yaptıkları yeni anlaşma ile çalışanlarına 25 bin TL promosyon alma hakkı sağladı.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Bayındır memur Sen İl Başkanı Oğuz Pehlivanlı, ortaklaşa atılan bu adımdan duydukları memnuniyetlerini aktararak, yapılan yeni anlaşmanın 313 çalışanın haklarının korunması adına mutluluk verici olduğunu belirterek, artan enflasyon oranlarından etkilenen kamu çalışanlarının mağduriyet yaşamaması, daha yüksek bir kazanım elde etmesi için dört kurumun bir araya geldiğini ve 313 personel ile masaya daha güçlü oturulduğunu ifade etti.

Farklı bankalarla ve farklı tarihlerde yapılmış sözleşmesi bulunan dört kurum; Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çorum Kadastro İl Müdürlüğü, Çorum AFAD İl Müdürlüğü ve Çorum Tapu Müdürlüğü mevcut maaş promosyon sözleşmelerini feshederek Türkiye İş Bankası ile anlaştılar.

Pehlivanlı, Türkiye İş Bankası ile 40 ay üzerinden kişi başına 25.000 TL maaş promosyon sözleşmesinin imzalandığını belirterek, bu süreçte bir araya gelen ve çalışanlarının hakkını koruyan kurum amirlerine teşekkür ederek, yapılan sözleşmenin dört kurumun çalışanlarına hayırlı olsun temennisinde bulundu.