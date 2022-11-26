Çorum'da nöbet geçiren adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum'da epilepsi nöbeti geçirdiği için caminin tuvaletinde mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Azapahmet Camisinde bir kişinin epilepsi nöbeti geçirdiği ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kapının kilitli olması nedeniyle caminin tuvaletinde mahsur kalan K.A'ya (48) ulaşamayan sağlık ekipleri, itfaiyeden yardım istedi.
Camiye gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak K.A'yı bulunduğu yerden çıkardı.
Ambulansa alınan K.A, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
(AA)