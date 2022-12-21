Çorum'da okul servisi kaza yaptı: 5 yaralı

FATİH BATTAR

Çorum'da okul servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün İskilip yolunda yeni Kapalı Spor Salonu'nun karşısındaki benzinlik önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere okulda çıkan öğrencileri taşıyan minübüs ile otomobil dört yol ağzında çarpıştı.

Çarpışma sonrası öğrenciler büyük panik yaşarken, kazada 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı yerde dün akşam saatlerinde yine kaza yaşanmış aralarında MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ölçen'in kardeşi Tuğrul Ölçen'in de bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı.

Bu arada vatandaşlar da İskilip yolunda yeni açılan yolda sık sık kazaların yaşandığını belirterek, önlem alınması gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022, 17:49