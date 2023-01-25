Çorum'da okullara 385 kişi alınacak

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Çorum İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) uygulanacak.

19 Ocak 2023 tarihinde imzalanan protokole istinaden Çorum İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde toplamda 385 kişi 4,5 ay süreyle istihdam edilecek. Program 6 Şubat’ta başlayıp, 22 Haziran’da sona erecek. Katılımcılara program süresince asgari ücret ödenecek, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacak.

Çorum İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik faaliyetlerini yapacak personel, Çorum merkeze 236, Sungurlu’ya 25, Osmancık’a 22, İskilip ve Alaca’ya 18, Bayat’a 16, Kargı’ya 10, Mecitözü’ne 7, Dodurga, Oğuzlar ve Ortaköy’e 6, Boğazkale, Laçin ve Uğurludağ’a 5’er kişi olarak dağılacak.

Başvurular; 26-30 Ocak 2023 tarih aralığında alınacak. Katılımcıların tamamı 1. ve 2. Liste ayrımına tabii tutulmadan geçerli başvurular içerisinden Noter Kurası Yöntemiyle belirlenecek.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyenlerin 30 Ocak Pazartesi gününe kadar (saat 24.00’a kadar), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden başvuru yapmaları gerekecek. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 19:22