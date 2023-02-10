Çorum'da okuyan üniversite öğrencileri aileleri birlikte hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi'nde okuyan 2 genç kız Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 1.sınıf öğrencisi Fatmanur Avize ve 3.sınıf öğrencisi Zeynep Melisa Karaoğlan enkaz altında can verdi.

Bu yıl Hitit Üniversitesi'ne kayıt olarak eğitime başlayan Fatmanur Avize babası Hacı Avize, annesi Fatma Avize, kardeşi Halil İbrahim Avize ile birlikte hayatını kaybetti.

Zeynep Melisa Karaoğlan'ın da babası, annesi ve kardeşleri ile birlikte Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Şehit Abdullah Çavuş mah. İsmet Karaokur bul. Proton apartmanı blok numara 53

adresindeki göçük altında hayatını kaybettiği öğrenildi.