Çorum'da ölüm kavşağına yeni proje

2023 yılı İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Alaca-Zile Kavşağı ile ilgili bilgi veren Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, trafik kazalarının yoğun yaşandığı Alaca-Zile Kavşağı’na da yeni bir proje çalışması yaptıklarını ve genel müdürlükten onay alındığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl koordinasyon kurulu toplantısında Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun Zile Kavşağı ile ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunu sormuştu.

Ölüm kavşağı olarak da bilinen ve sık sık yaralamalı ve ölümlü kazaların yaşandığı Alaca-Zile kavşağında Karayolları Bölge Müdürlüğü olarak yeni bir proje başlattıklarını müjdesini veren Silov, projenin genel müdürlüğün onayından geçtiğini ve Nisan ayında çalışmaların başlayacağını söyledi.

