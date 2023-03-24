Çorum'da Perinçek için imza standı açtılar

FATİH AKBAŞ

Vatan Partisi İl Teşkilatı, Genel Başkanları Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imzayı toplamak üzere çalışma başlattı.

Vatan Parti Çorum İl Teşkilatı, Gazi Caddesi’nde parti binası önünde ve İl Seçim Kurulu önünde stant kurarak Genel Başkanları Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplamaya başladı. İmza süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’da sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener önceki gün yaptığı açıklamada, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerinin 27 Mart Pazartesi 20.00'a kadar devam edeceğini ve adayların topladığı imzaların günlük olarak paylaşılacağını belirtmişti.