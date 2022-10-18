Çorum'da sağlık çalışanına saldırıya tepki

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir tıbbi sekreterin saldırıya maruz kalması üzerine sağlıkçılar basın açıklaması yaparak sağlıkta şiddete tepki gösterdiler. Sağlıkçılar adına açıklama yapan Öz Sağlık İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, toplumda giderek artan şiddeti ortadan kaldıracak önlemlerin biran önce hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

Saldırıyla ilgili hastanede açıklama yapan Öz Sağlık İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, dün saat 17.30 civarında tıbbi sekreter Mehmet Küçük’e 5 kişinin saldırdığını belirterek, “Arkadaşımızın darp edilmesi tam bir eşkiyalıktır” dedi.

Sağlık çalışanları olarak kimi zaman ölümle bile sonuçlanan şiddete maruz kaldıklarını ifade eden Hüsnü Aykan, “Gayesi sadece hastaya hizmet olan, gerek hayata döndürmek gerekse sağlığını yerine getirmek için çabalayan, emek harcayan sağlık emekçileriyiz” diye konuştu.

Sistemin aksaklıklarından sağlık çalışanlarının sorumlu olmadığını vurgulayan Aykan, “Biz sağlık çalışanları olarak yetkililerden sesimize kulak vermelerini, toplumumuzda giderek artan şiddeti ortadan kaldıracak önlemlerin biran önce alınmasını, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Tabipler Odası, Ses Sendikası, Genel İş Sendikası ve hastane yönetimi de destek verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022, 13:54