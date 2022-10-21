Çorum'da sahipsiz kediler müşahede binasında koruma altına alınacak

Çorum Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Minik dostların bakımlarının yapılacağı ve kış aylarında üşümemesi için başlatılan kedi evi projesi büyük bir hızla ilerliyor. 90 gün içinde bitecek proje sayesinde sahipsiz kediler müşahede binasında koruma altına alınacak.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda yapımı devam eden sahipsiz kediler müşahede binası 140 metre kare alana sahip içerisinde 6 bağımsız oda yer alıyor.

Daha önce mahalle muhtarlarının görüşü alınarak uygun görülen yerlere konulan kedi evlerinin yanı sıra Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda sahipsiz kediler müşahede binası yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Sokaktaki canlarımız olan köpek ve kedileri her zaman gözetiyoruz. Yazın ve kışın hep yanlarındayız. Çünkü onlar bize emanet" dedi.

Sahipsiz Kedi Müşahede Evi ile ilgili de bilgiler veren Başkan Aşgın, “6 odalı yerden ısıtmalı olacak ve önlerinde yaklaşık 80 metre kare bahçesi ile yeni yerimizde hasta, yaralı, bakıma muhtaç ve gelen ziyaretçilerimizin sahipsiz kedilerimizi sevebileceği bir yer olacak. Kedi evimizin içerisinde kedi oyuncakları, kedi tırmalama tahtaları, kedi yatakları gibi malzemeler olacak ve kedilerimiz daha güzel ortamlarda yaşamlarını sürdürecek” diye konuştu.