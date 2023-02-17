Çorum'da son 20 ayın en düşük satışı yapıldı

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum'da Ocak ayında 519 konut satışı gerçekleştirildi.

Aralık ayında 1396 konutun satıldığı Çorum'da Ocak ayında çok büyük düşüş yaşandı ve son 20 ayın en düşük konut satışı gerçekleştirildi.

Çorum'da en düşük konut fiyatı 500 bin liradan başlarken, lüks mahalle ve semtlerde bu rakam 8 milyonlara kadar çıkıyor. 2022 yılında konut fiyatların tavan yaptığı Çorum'da 2023 yılının başında konut satışları büyük oranda düştü.

EN ÇOK KONUT SUNGURLU’DA SATILDI

İlçelerde ise 2022 yılında en çok konut satışı Sungurlu’da gerçekleşti. Sungurlu’da geçtiğimi zyıl toplam 692 konut satışı yapıldı. Çorum’un ikinci büyük ilçesi Osmancık’ta ise 667 konut satılırken, Alaca’da 212, İskilip’te 71 adet konut satışı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE GENELİNDE OCAK AYINDA 97 BİN 708 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 415 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 808 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve %5,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 42 konut ile Tunceli oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 azalış göstererek 16 bin 203 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %16,6 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 4 bin 260'ı ilk el satış olarak gerçekleşti.

81 BİN 505 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 81 bin 505 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %83,4 olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı 27 bin 532 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 artarak 27 bin 532 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,2 oldu.

İkinci el konut satışlarında 70 bin 176 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8 artış göstererek 70 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %71,8 oldu.

Yabancılara 4 bin 161 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 azalarak 4 bin 161 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 592 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 380 konut satışı ile İstanbul ve 331 konut satışı ile Mersin izledi.