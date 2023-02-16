Çorum'da STK'lar 'o şahıs' hakkında suç duyurusunda bulundu

FATİH BATTAR

Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan bir şahıs, sosyal medya hesabından peygamberlere ve dine hakaretler yağdırdı.

Paylaşım kamuoyunda infiale ve tepkilere neden olurken, sivil toplum kuruluşları da alçak bir paylaşımda bulunan hastane perseneli H.K hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde bir basın açıklaması yapan İnsani Değerler Platformu’na bağlı STK’lar, bu alçaklığı yapan personelin cezalandırılmasını istedi.

STK’lar adına bir basın açıklaması yapan Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal; “Bir yandan Kahramanmaraş depremi sonrası milletçe büyük bir insanlık sınavı verirken ve tüm dünyaya dayanışmanın, kardeşliğin ne olduğunu gösterirken, diğer taraftan insanlıktan zerre miktarı nasip almamış hasta ruhlu kimi zavallılar sosyal medya üzerinden bu milletin ve insanlığın göz bebeği olan peygamberlerimize alenen hakaretler yağdırabiliyor.” dedi

Hangi ağır zorluk ve şartlar altında olursa olsun bu milletin asil evlatlarının asla kendi kutsallarına ve değerlerine yönelik böylesi iğrenç saldırıları sineye çekmeyeceğini ve ve hoş görmeyeceğini ifade eden Şanal; “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan H.K. isimli kendini bilmez bir insan müsveddesi, idrak yoksunluğu içerisinde Facebook hesabından kin ve nefretini kusmuş ve insanlığın mümtaz şahsiyetleri, yüz akları olan peygamberlerimiz hakkında ağıza dahi alınamayacak hakaretler içeren bir sosyal medya paylaşımı yapmış bulunuyor. Yapılan bu paylaşım kamuoyunda istisnasız büyük bir infiale sebep olmuştur. İyi bilinmelidir ki, hangi ağır zorluk ve şartlar altında olursa olsun bu milletin asil evlatları asla kendi kutsallarına ve değerlerine yönelik böylesi iğrenç saldırıları sineye çekmez ve hoş görmez. Bu milletin binlerce yıllık tarihi bunun en güzel şahididir. Ne acıdır ki milyonlarca insanımızı derinden etkileyen bir büyük felaketin içinde iken ve ağır yaralarımızı sarmak için milletçe yedisinden yetmişine kenetlenmişken birtakım kimseler İslam’a olan kinlerini kusmak için hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve o kapkara kalplerinin bütün kirini ortaya dökmektedirler. Böylesi kimselerin kamuda çalışıyor olması ise daha da hayret ve üzüntü vericidir. Emsallerine az da olsa rastlanılan bu tür insanlık yoksunlarının kamuda çalışabiliyor ve maaş alıyor olması ise asla kabullenilemez. Diğer taraftan bu tür hakaret ve saldırıların sıradan bir zavallının akıl tutulması olarak değerlendirilemeyeceğini, bunu epeyce bir zamandan bu yana sosyal medya ağları üzerinden örgütleyen ve hiçbir zaman bu milletin değerleriyle barışık olamamış bir üst şeytani aklın ve organizasyonun olduğunu da iyi bilmekteyiz. O nedenlerle buradan söz konusu şahsın çalıştığı kamu kurumlarının idarecilerine ve cumhuriyet savcılarına çağrıda bulunuyor ve nefret suçu işleyen, İslami değerlerimize alenen hakaret eden bu insanlıktan nasipsiz insan müsveddesi ve arkasındaki şer odakları hakkında gerekli hukuki işlemlerin tam anlamıyla yürütülmesini, bu tür yüreği kararmış kimseleri şehrimizde görmek istemediğimizi, adı geçenin kamu görevinin bir an önce sonlandırılması için yasal süreçlerin başlatılmasını verdiğimiz dilekçelerle İnsani Değerler Platformu üyelerimiz ve saygıdeğer halkımız adına talep ediyoruz.” şeklinde konuştu

Basın açıklamasının ardından 70’e yakın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyet Savcılığı’na giderek, H.K hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü’nün de peygamberlere ve dine hakaret eden hastane personeli H.K hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.





Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023, 15:33