Çorum'da TOKİ kuraları 14-15 Aralık'ta çekilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca Çorum merkez, 11 ilçe ile bir beldede 14-15 Aralık 2022 tarihlerinde konut kuraları çekilecek.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın verdiği bilgiye göre; Yaptığı açıklamada Çorum merkez, Osmancık ve Sungurlu’nun TOKİ konut kuraları 14 Aralık 2022’de, Alaca, Kargı, İskilip, Mecitözü, Bayat, Uğurludağ, Dodurga, Ortaköy, Laçin ilçeleri ile Aşdağul Beldesi’nin konut kura çekiliş tarihleri ise 15 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Çorum’a 382 Osmancık’a 210, Alaca’ya 200, İskilip’e 204, Uğurludağ’a 151, Dodurga’ya 72, Ortaköy’e 80, Laçin’e 78, Aşdağul’a 50 konut yapılacak.

Ayrıca ilk başta Çorum geneli açıklanan 1.800 konut sayısı 2.160’a çıkarılırken, Kargı ilçesinin ilk planlanan konut sayısı 120’den 194’e, Sungurlu ilçesi konut sayısı 253’ten 359’a yükseltildi. Proje kapsamında olmayan Mecitözü ve Bayat ilçeleri de projeye dahil edilirken, Mecitözü’ne 80, Bayat’a ise 100 konut inşaa edilecek.