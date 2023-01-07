Çorum'da yanlız yaşayan adam ölü bulundu

FATİH BATTAR
Çorum merkeze bağlı Tarhan köyünde yalnız yaşayan 57 yaşındaki Kadir Kırcı, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kadir Kırcı'dan haber alamayan yakınları Kırcı'nın yaşadığı eve geldi.
Kırcı'yı hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan yakınları , durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Kırcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, merhumun cenazesinin yarın köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023, 21:01