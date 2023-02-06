Çorum'da yetkililer vatandaşları uyardı!

FATİH BATTAR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, saat 13.24’teki deprem Çorum’da da hissedildi.

Deprem sonrası büyük panik yaşanırken, bir de 'iki ev yıkıldı', 'bazı binalar yıkıldı' şeklinde asılsız söylentiler ortaya atıldı.

Edinilen bilgilere göre Çorum'da hissedilen deprem herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, depremle ilgili asılsız söylenti ve haberlere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.