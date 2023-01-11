Çorum'da yılın ilk konseri

FATİH AKBAŞ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulan ve Halk Eğitimi Merkezi ile aynı çatı altında çalışmalarını devam ettiren Türk Sanat Müziği korosu yılın ilk konserini verdi.
Koro Şefi Selda Erdost yönetimindeki Türk Müziği Korosu 2023 yılının ilk konserini 10 Ocak Salı günü Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirdi.
İlginin yüksek olduğu konserde koro, repertuarında bulunan eserleri seslendirirken performansından dolayı bol bol alkış aldı.
Konser sonunda ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Koro Şefi Selda Erdost’a çiçek vererek tebrik etti.