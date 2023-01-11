Çorum'da yılın ilk konseri

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulan ve Halk Eğitimi Merkezi ile aynı çatı altında çalışmalarını devam ettiren Türk Sanat Müziği korosu yılın ilk konserini verdi.